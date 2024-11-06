У Краматорську в ДТП постраждала одна людина, є жертва

ДТП у Краматорську. Фото: ДСНС

У Краматорську в середу, 6 листопада, сталося зіткнення двох легкових автомобілів та вантажівки. Відомо про загиблу та постраждалого. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вранці у місті Краматорськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових та вантажних автомобілів. Внаслідок зіткнення загинула пасажирка легкового авто, а водій отримав поранення», — йдеться у повідомленні.





Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували постраждалого чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.



Також вони деблокували з автомобіля тіло загиблої жінки.



Раніше ми писали, що 4 листопада у Голосіївському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, автобуса та двох легкових автомобілів.