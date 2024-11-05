ЗСУ під час негоди відбили два штурми військ РФ на Курахівському напрямку: росіяни атакували колонами

Удари ЗСУ по колоні техніки військ РФ на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

4 листопада окупанти під час негоди та поганої видимості здійснили дві спроби штурмів у напрямку оборони двох аеромобільних батальйонів 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі 46-ї ОАЕМБр.



Для штурмів по черзі заходили дві колони: танк, п'ять БМП та зенітна самохідна установка 23-4 «Шилка», а також танк та шість БМП. Загалом 14 одиниць техніки.



Внаслідок бою ударами артилерії та FPV-дронів знищені вісім одиниць техніки – танк та сім БМП. Також пошкоджені чотири БМП, танк та «Шилка», які змогли відкотитися на стартові позиції. Оператори БПЛА добили російську піхоту, яка розбіглася довкола і сховалася в лісосмугах та іншій місцевості.

Нагадаємо, що українські десантники знищили колони російської бронетехніки на Курахівському напрямку.