До Одеси доставили газопоршневу установку

Міжнародні партнери за координації Міненерго передали газопоршневу установку Одесі. Про це йдеться у телеграм-каналі відомства.



«Це перша з чотирьох установок, що планується постачати до Одеси. Встановлення цього обладнання, що надається за фінансової допомоги урядів Японії, Норвегії та Швеції за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, може забезпечити 45% потреб енергопостачання критичної інфраструктури міста Одеса», - додали в Міненерго.



Раніше повідомлялося, що віялові відключення світла цієї зими можуть тривати до 20 години.