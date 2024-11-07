Росіяни поранили одного цивільного у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 6 листопада, атакувала село Сухі Яли Покровського району Донецької області. Внаслідок атак одна людина постраждала. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 6 листопада росіяни поранили 1 жителя Донецької області — у Сухих Ялах», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2857 осіб, отримали поранення — 6376. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.





Раніше ми писали, що в одному з районів Сумської області на місці російського удару співробітники ДСНС врятували жінку та деблокували тіло загиблої людини.