Зеленський говорив телефоном не лише з Трампом, а й із Маском — ЗМІ

Телефонна розмова Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським була у супроводі американського бізнесмена Ілона Маска. Про це пишуть американські ЗМІ.



Видання Axios, посилаючись на два джерела, повідомило, що Зеленський був «дещо заспокоєний» почутим від Дональда Трампа.



Розмова відбулася у середу, 6 листопада.

Раніше ЗМІ писали, що мільярдер Ілон Маск із кінця 2022 року підтримує регулярні контакти з Володимиром Путіним.



Також журналісти американського видання WSJ раніше опублікували статтю, де посилалися на розповіді людей з оточення Дональда Трампа. Джерела повідомили про кілька «деталей плану», але зазначили, що остаточне рішення ухвалюватиме виключно Дональд Трамп.



В Офісі президента України заявили, що не дуже вірять публікаціям ЗМІ, оскільки президент США навряд чи анонсував би свій план у газеті.