Зеленський анонсував пакет підтримки українців цієї зими

Українські чиновники готують проєкт пакету підтримки українців на зимовий період, його буде представлено до кінця листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Чиновники готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакету підтримки українців, які будуть представлені цього місяця», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.



Він також зазначив, що рішення про фіксовану доплату для всіх педагогічних працівників шкіл було ухвалено урядом за його дорученням.



«Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд має допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це є», — сказав глава держави.



Як повідомлялося, Кабінет міністрів України запроваджує щомісячну «вчительську доплату» до заробітних плат вчителів у 1 тисячу гривень з 1 січня та 2 тисячі гривень з 1 вересня 2025 року.



Нагадаємо, що уряд із середини січня 2025 року запускає для переселенців програму субсидій на житло, що орендується.