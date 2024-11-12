Російські окупанти атакували Харків: постраждали троє людей

Російська армія в понеділок увечері, 11 листопада, вдарила по Харкову. Відомо про пошкодження та постраждалих. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, атака сталася о 22:10 у Холодногірському районі.



«Внаслідок обстрілу пошкоджено 2-поверхову будівлю, скління вікон 20 житлових будинків. Постраждали троє людей: чоловіки 22, 38 років і жінка 34 роки», — зазначив Синєгубов.



Нагадаємо, 11 листопада 2024 року, російські окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці у Кривому Розі. В результаті ракетного удару по багатоповерхівці постраждали 14 осіб, з них 2 — діти, також відомо про 4 загиблих.