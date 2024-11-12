Трамп обрав радника з нацбезпеки, який критикував Білий дім за затримку допомоги Україні

Новим радником Трампа з нацбезпеки США стане Майк Волтц, конгресмен із Флориди та ветеран «зелених беретів», який критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України. Про це написав український журналіст американського медіа «Голос Америки» Остап Яриш.

‼️ ENG: Donald Trump вистрілив Міка Waltz, хлопчика з Florida і Green Beret ветеран для його національних медичних провідників. Тут ви знаєте про Watz's stance on Ukraine and Russia: pic.twitter.com/QdMOR7xtAA - Ostap Yarysh (@OstapYarysh) November 12, 2024



Зазначається, що новий радник майбутнього лідера США спочатку підтримував законопроєкти про допомогу Україні у Конгресі та навіть відвідував Київ у складі делегацій Конгресу.



Проте у квітні 2024 року він проголосував проти додаткового пакета допомоги.



«Епоха, коли Україна отримувала чистий чек від Конгресу, закінчилась. Європа має зробити більше для України. Америка має захищати свій власний кордон», - написав Майк Волтц у своїй статті.



Серед причин, через які він проголосував проти фінансування України, він назвав відсутність стратегії в адміністрації Байдена.



Він розкритикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції щодо російського енергетичного сектору.



«Якщо Путін доб'ється успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить до війни НАТО... Зупинити Росію до того, як вона втягне у війну НАТО і, отже, США — це правильне рішення», — написав Майк Уолтц.



На його думку, тягар підтримки ЗСУ не може лежати виключно на плечах американського народу, особливо у той час, як Західна Європа отримує поблажки.



Він вважає, що має бути політичний простір між нинішньою стратегією Байдена «скільки буде потрібно» і тими, хто потребує «ні більше долара».



Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив себе переможцем президентських виборів у США.