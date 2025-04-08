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У Донецькій області ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які в армії РФ воювали проти України

08 квітня 2025, 16:24

У Донецькій області ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які в армії РФ воювали проти України

Громадянин Китаю, взятий у полон на Донеччині. Фото: кадр із відео Громадянин Китаю, взятий у полон на Донеччині. Фото: кадр із відео

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це сталося у Донецькій області.

«Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю у підрозділах окупантів значно більше, ніж двоє. Наразі з'ясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних сил. Я доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном та з'ясувати, як Китай має намір на це реагувати», – сказав Зеленський.

Президент вважає, що залучення Росією прямо чи опосередковано ще й Китаю в цю війну в Європі – це чіткий сигнал, що глава Кремля Володимир Путін збирається робити будь-що, крім завершення війни.

«Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб мир був. Полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України. Продовжуються відповідні слідчі та оперативні дії», – резюмував він.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку проти українських військ діє фактично російська загальновійськова армія.

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