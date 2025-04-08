Армія РФ намагалася захопити одразу три села біля кордону Донеччини та Дніпропетровщини: ЗСУ відбили масовану атаку

Знищена російська техніка на Донеччині. Фото: кадр із відео

Російські війська масовано атакували позиції ЗСУ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



ЗС РФ накопичили велику кількість штурмовиків та техніки неподалік окупованого села Ясенове.



Протягом двох годин з різних напрямків та у різний час в район села Богданівка вирушили чотири комбіновані групи: піхота, на багі та мотоциклах, бронеавтомобілях, БМП та танках. Кожна група мала власне призначення та завдання. Ймовірним задумом операції армії РФ був прорив чи знищення української оборони та захоплення сіл Богданівка, Троїцьке та Горіхове. Варто зазначити, що ці села розташовані поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей.



«Російське військове керівництво, ймовірно, вважало, що розробило детальний, прагматичний і хитрий план. Але наступ росіян зіткнувся з потужним опором нашої оборони», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».



У результаті жодна з чотирьох груп навіть не дісталася позицій української оборони, а вогневими засобами та БПЛА були знищені два танки, дві бронемашини, чотири квадроцикли, чотири мотоцикли та ліквідовані близько 50 загарбників.

Нагадаємо, що українські морпіхи зупинили наступ російської армії під містом Покровськ на Донеччині.