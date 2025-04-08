Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ намагалася захопити одразу три села біля кордону Донеччини та Дніпропетровщини: ЗСУ відбили масовану атаку

08 квітня 2025, 18:54

Армія РФ намагалася захопити одразу три села біля кордону Донеччини та Дніпропетровщини: ЗСУ відбили масовану атаку

Знищена російська техніка на Донеччині. Фото: кадр із відео Знищена російська техніка на Донеччині. Фото: кадр із відео

Російські війська масовано атакували позиції ЗСУ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

ЗС РФ накопичили велику кількість штурмовиків та техніки неподалік окупованого села Ясенове.

Протягом двох годин з різних напрямків та у різний час в район села Богданівка вирушили чотири комбіновані групи: піхота, на багі та мотоциклах, бронеавтомобілях, БМП та танках. Кожна група мала власне призначення та завдання. Ймовірним задумом операції армії РФ був прорив чи знищення української оборони та захоплення сіл Богданівка, Троїцьке та Горіхове. Варто зазначити, що ці села розташовані поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

«Російське військове керівництво, ймовірно, вважало, що розробило детальний, прагматичний і хитрий план. Але наступ росіян зіткнувся з потужним опором нашої оборони», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

У результаті жодна з чотирьох груп навіть не дісталася позицій української оборони, а вогневими засобами та БПЛА були знищені два танки, дві бронемашини, чотири квадроцикли, чотири мотоцикли та ліквідовані близько 50 загарбників.

Нагадаємо, що українські морпіхи зупинили наступ російської армії під містом Покровськ на Донеччині.

ТЕГИ

Місця
Троїцьке Богданівка Ясенове Горіхове
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ оборона Захоплення операція
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:58
Окупанти готуються значно збільшити обсяг перевезень між Маріупольським портом та Донецьком
09:30
Окупанти на Херсонщині та Запоріжжі опитують про доноси
23:00
Головне за день: Росія атакувала Костянтинівку. У Донецьку засудили підлітка за «держзраду»
21:57
На окупованій Луганщині кадровий дефіцит через мобілізацію в армію РФ: ситуація катастрофічна – ОВА
17:07
В Окупованому Донецьку підлітка засудили до 6,5 років за «держзраду»
23:00
Головне за день: Атака дронів на Київ. У Кремлі анонсували нові переговори зі США
14:12
З Росії, Білорусі та з окупованих територій Україна повернула 45 осіб — Лубинець
23:00
Головне за день: Як виглядає стадіон «Шахтар» у Донецьку. РФ знову атакувала Кривий Ріг
14:45
Пожежника та комунальників поранено під обстрілами в окупації на Донбасі
12:00
Як виглядає стадіон «Шахтар» в окупованому Донецьку — фото
23:17
Головне за день: Удар по Кривому Розі. Оборона в районі шахт у Торецьку
17:13
В угрупуванні «ЛНР» заявили, що ціни на житло на окупованій території вищі, ніж у Ростовській області РФ
16:07
В окупованій Горлівці під час обстрілу загинула жінка
12:01
На Луганщині окупанти заборонили неповнолітнім вночі виходити з дому: «ЛНР» ухвалила «закон» – ОВА
11:29
Окупанти на Луганщині погрожують виселенням українцям
23:24
Головне за день: Удар по Харкову. Зеленський заявив про «можливі компроміси»
22:31
Мешканку окупованого Луганська ув'язнили в колонію на 17 років
19:20
У Горлівці молодий хлопець без водійських прав збив дівчинку та втік
23:22
Головне за день: РФ атакувала Харків та Кривий Ріг. Евакуація із небезпечних зон
19:45
Колишнього «мера» окупованого Єнакієвого звинувачують у хабарі 15 мільйонів рублів
усі новини
21:01
ЗСУ не дали армії РФ захопити звільнене село на Луганщині: знищено пів батальйону росіян
20:22
Авіація вдарила по ангарах військ РФ у Курській області: знищені десятки окупантів, зокрема екіпажі БПЛА
19:22
Російські окупанти розстріляли пораненого українського військового у Донецькій області
18:54
Армія РФ намагалася захопити одразу три села біля кордону Донеччини та Дніпропетровщини: ЗСУ відбили масовану атаку
18:17
Війська Росії вдарили по житловому сектору Лимана: пошкоджені будинки, виникла пожежа
17:58
Зеленський розповів нові подробиці взяття в полон громадян Китаю на Донеччині
17:45
У Костянтинівці під обстріл потрапило відділення Укрпошти
16:58
Могили мирних жителів з'явилися у дворах житлових будинків у Покровську
16:40
Міноборони РФ повідомило, що росіяни взяли контроль Гуєво у Курській області, Київ це не підтверджує
16:24
У Донецькій області ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які в армії РФ воювали проти України
13:25
На війні загинув псковський десантник, причетний до звірств у Київській області
12:55
Військові зможуть одружитися онлайн у пріоритетний час через «Дію»
12:21
Чотири машини швидкої допомоги має намір пожертвувати Україні Папа Римський Франциск
11:52
Війська РФ вночі вдарили по Добропіллю
11:22
ЗСУ збили дорогий розвіддрон «Мерлін-ВР» на Лиманському напрямку
10:58
Окупанти готуються значно збільшити обсяг перевезень між Маріупольським портом та Донецьком
10:40
ВАКС відклав справу Зонтова: обвинувачений мобілізувався до ЗСУ
10:14
СБУ затримала російського інформатора, який наводив КАБи на Харків
10:14
За добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області: дві людини загинули
09:30
Окупанти на Херсонщині та Запоріжжі опитують про доноси
усі новини
ВІДЕО
Штурм українських позицій у селі Надія на Луганщині. Фото: кадр із відео ЗСУ не дали армії РФ захопити звільнене село на Луганщині: знищено пів батальйону росіян
08 квітня, 21:01
Знищена російська техніка на Донеччині. Фото: кадр із відео Армія РФ намагалася захопити одразу три села біля кордону Донеччини та Дніпропетровщини: ЗСУ відбили масовану атаку
08 квітня, 18:54
Громадянин Китаю, взятий у полон на Донеччині. Фото: кадр із відео У Донецькій області ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які в армії РФ воювали проти України
08 квітня, 16:24
Вночі російські військові вдарили по Добропіллю Донецької області. Фото: ДСНС Війська РФ вночі вдарили по Добропіллю
08 квітня, 11:52
Російський ЗРК «Бук-М3» у Курській області. Фото: кадр із відео Українські безпілотники за 12 годин уразили одразу три російські системи ППО у Курській області
07 квітня, 22:56
Російські окупанти у Часовому Яру. Фото: кадр із відео У Часовому Яру російські військові наступають по тілах своїх співслужбовців – ЗСУ
07 квітня, 22:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір