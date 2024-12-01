Сили ППО збили над Україною 32 БПЛА — Повітряні сили

ППО збила 32 БПЛА.

Російська Федерація вкотре запустила по Україні 78 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 32 російські безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч проти 1 грудня 2024 року (з 20:00 30 листопада) з напрямків Курськ, Орел, Брянськ — РФ, ворог атакував 78 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу», — йдеться у повідомленні.



Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.



Станом на 09:00 сили ППО збило 32 ворожі БПЛА, 45 російських безпілотників локально втрачено, ймовірно, внаслідок протидії коштів РЕБ Сил оборони, ще один — у повітрі.



Раніше ми писали, що на Донеччині 30 листопада загинули двоє мешканців, ще четверо – постраждали.