У Німеччині засудили вбивць українських підлітків до в'язниці

Вбиті Володимир Єрмаков та Артем Козаченко. Колаж: hromadske

Регіональний суд Ессена, що в Німеччині, ухвалив вироки чотирьом підліткам за вбивство двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Їх засудили до ув'язнення. Про це пише hromadske з посиланням на ЗМІ Німеччини.



Суд визнав, що четверо підлітків, яким на початок судового процесу було від 14 до 16 років, напали з ножами й кийками на двох українців і винні в їхній смерті.



При цьому ксенофобського мотиву суд не знайшов: вони діяли, «усвідомлюючи», що їм «не потрібна причина, щоб когось убити».



Ще раніше прокуратура припускала, що на спортсменів напали через українське походження. Двох із нападників мають посадити на десять років, ще двох засудили до восьми з половиною. Підсудні попросили вибачення в батьків убитих українців.



«Однак батькам важко з цим впоратися. Твої діти ніколи не повернуться», - заявила адвокатка потерпілих Аліса Скальон.



Вироки ще не набрали чинності. Адвокати підсудних оголосили, що подадуть апеляцію.

Раніше в Німеччині вбили молодого українського баскетболіста. Пізніше від ножових поранень помер другий український баскетболіст.