Російський військовослужбовець здав свій підрозділ у Донецькій області — «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» зі складу угруповання військ «Схід» у Донецькій області передав дані про розташування польового складу, місце дислокації системи ППО та штабу свого підрозділу. Про це пише телеграм-канал українського спротиву.
«Усі подробиці ми не розкриваємо, щоб не наражати на небезпеку нашого агента. Отриману інформацію оперативно передано Силам оборони України для подальшого реагування та опубліковано після погодження з ними», — йдеться у заяві «АТЕШ».
Нагадаємо, «АТЕШ» виявив фрегат-носій крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську.
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