Російський військовослужбовець здав свій підрозділ у Донецькій області — «АТЕШ»

Військовий РФ здав свій підрозділ на Донеччині. Фото: АТЕШ

Агент «АТЕШ» зі складу угруповання військ «Схід» у Донецькій області передав дані про розташування польового складу, місце дислокації системи ППО та штабу свого підрозділу. Про це пише телеграм-канал українського спротиву.



«Усі подробиці ми не розкриваємо, щоб не наражати на небезпеку нашого агента. Отриману інформацію оперативно передано Силам оборони України для подальшого реагування та опубліковано після погодження з ними», — йдеться у заяві «АТЕШ».

Нагадаємо, «АТЕШ» виявив фрегат-носій крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську.