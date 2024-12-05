Українська ППО збила 30 дронів — Повітряні сили

ППО збила 30 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти в ніч на 5 грудня вкотре атакували Україну двома балістичними ракетами і дронами різних типів (44). Силам ППО вдалося збити 30 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 5 грудня 2024 року (з 20:00 4 грудня) противник завдав удару по Дніпропетровській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області, а також атакував Україну за допомогою 44 ударних БПЛА типу «Shahed» та БПЛА інших типів (райони пусків: Орел, Курськ — РФ)», — йдеться в повідомленні.



Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 30 БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.



Крім того, у відомстві зазначили, що 12 безпілотників локально втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.



Раніше ми писали, що 4 грудня українська протиповітряна оборона збила 29 дронів.