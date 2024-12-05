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Волошин підтвердив визволення села Новий Комар на Донеччині

05 грудня 2024, 13:54

Волошин підтвердив визволення села Новий Комар на Донеччині

Українські військові визволили село Новий Комар. Фото: скриншот Українські військові визволили село Новий Комар. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці звільнили село Новий Комар на Времівському напрямі, витіснивши звідти російських окупантів. Село розташоване у Великоновосілківській громаді Волноваського району Донецької області. Про це повідомив представник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин, повідомляє Суспільне Донбас.

«Ворога вибили звідти і населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, знаходиться під контролем Сил оборони», — повідомив він.  

Раніше ми писали, що аналітики DeepState повідомили, що бійці 48-го окремого штурмового батальйону ЗСУ витіснили війська Росії з села Новий Комар Донецької області.

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Назар Волошин
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Донецька область Новий Комар
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Війна

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