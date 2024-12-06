Лавров стверджує, що Росія напала на Україну через події Майдану у 2014 році

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія не стала б нападати на Україну, якби не події Революції Гідності у 2014 році. В інтерв'ю американському журналісту Такеру Карслону він заявив, що Україна втратила свої території, тому що в країні сталися події, які у Кремлі називають «державним переворотом».
«І якби угода, досягнута напередодні між тодішнім президентом Віктором Януковичем та опозицією, була реалізована, Україна була б досі єдиною і Крим був би в її складі. Вони не виконали цю угоду. Натомість вони організували держпереворот», — заявив Лавров.
Повторюючи слова глави Кремля Володимира Путіна, для укладання миру Україні доведеться взяти до уваги «реалії на землі», а саме окупацію своїх територій.
«Це не тільки лінія зіткнення, а й зміни до конституції РФ після проведення референдумів у ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізькій областях», — заявив глава російського МЗС.
Лавров вкотре назвав українців «братнім народом».
Як і Путін Лавров назвав умови, які нібито призведуть до завершення війни: відмова України від вступу до НАТО, нейтральний статус країни без присутності військових баз інших країн та іноземних військ.
Раніше повідомлялося, що пропозиції трьох ключових радників, у тому числі спеціального представника Дональда Трампа щодо Росії та України, генерал-лейтенанта армії у відставці Кіта Келлога, мають спільні елементи, зокрема, зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО.
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21 листопада Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою без ядерного заряду «Орешник». Він стверджує, що це відповідь РФ на те, що західні країни надали Україні далекобійну зброю і дозволили бити з неї по тилах Росії. Він визнав, що перші ракети вже уразили військові об'єкти у Брянській та Курській областях. Путін звинуватив «колективний Захід» та США зокрема у порушенні світової безпеки.
У своєму виступі в Астані Путін сказав, що наступною ціллю для балістичної ракети «Орешник» можуть стати центри ухвалення рішень у Києві.