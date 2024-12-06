Жителі окупованого Донбасу привітали ЗСУ з Днем Збройних Сил України

Український спротив у Донецьку чекає на ЗСУ. Фото: Жовта Стрічка

Мешканці тимчасово окупованої частини Донбасу передали українським військовослужбовцям вітання з нагоди Дня Збройних Сил України. Активісти руху «Жовта Стрічка» опублікували фото, нагадавши, що українці в окупації очікують на прихід ЗСУ.

Український опір у Донецьку чекає на ЗСУ. Фото: Жовта Стрічка

Український опір у Донецьку чекає на ЗСУ. Фото: Жовта Стрічка

Рух опору на тимчасово окупованих територіях України Донецької та Луганської областей привітали українських військових зі святом патріотичними плакатами.

Український опір на ТОТ Донбасу чекає на ЗСУ. Фото: Жовта Стрічка

Український опір на ТОТ Донбасу чекає на ЗСУ. Фото: Жовта Стрічка

Український опір на ТОТ Донбасу чекає на ЗСУ. Фото: Жовта Стрічка

«Донецьк, Луганськ, Перевальськ, Старобільськ в очікуванні деокупації!», — йдеться у повідомленні опору.

Раніше активісти українського руху «Жовта Стрічка» повідомляли, що окупована Горлівка страждає від відключень та брудної води.