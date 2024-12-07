Українські сили вдарили дронами по газових платформах РФ біля Криму ►

Військово-морські сили ЗСУ завдали ударів дронами по газових платформах біля окупованого Криму. Було знищено системи спостереження на платформах, повідомили у ВМС.



Результати роботи показав командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа.



«Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території — дістанемо їх скрізь», — наголосив командувач ВМС.

У тимчасово анексованому Криму Сили оборони України атакували російські військові бази, було застосовано щонайменше 40 повітряних цілей.



Раніше ми писали, що 29 листопада в тимчасово окупованому Криму ударами пошкоджено три радіолокаційні комплекси (РЛС) Росії. Внаслідок операції української розвідки вражена одна РЛС «Каста-2е2» та дві РЛС «Підліт».