ППО України збила російські ракети і БПЛА за добу: деталі

ППО України збила 2 ракети й 18 БПЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 9 грудня 2024 року війська РФ атакували двома керованими авіаційними ракетами з повітряного простору над Чорним морем, 37-ма ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Сили оборони України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях», - йдеться у заяві Повітряних сил.



Також, за даними ПС ЗСУ, 18 безпілотників локаційно втрачено, один — у повітрі, тому бойова робота триває.



Через падіння збитих російських БПЛА у Вінницькій області пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли про атаку безпілотників на Україну.