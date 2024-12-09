ППО України збила російські ракети і БПЛА за добу: деталі

У ніч на 9 грудня 2024 року війська РФ атакували двома керованими авіаційними ракетами з повітряного простору над Чорним морем, 37-ма ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.
«Сили оборони України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях», - йдеться у заяві Повітряних сил.
Також, за даними ПС ЗСУ, 18 безпілотників локаційно втрачено, один — у повітрі, тому бойова робота триває.
Через падіння збитих російських БПЛА у Вінницькій області пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.
Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли про атаку безпілотників на Україну.
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