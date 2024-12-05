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Порушення прав мобілізованих: Омбудсман про «бусифікацію» військовозобов'язаних

05 грудня 2024, 18:15

Порушення прав мобілізованих: Омбудсман про «бусифікацію» військовозобов'язаних

Омбудсман України Дмитро Лубінець. Фото: Новини Донбасу Омбудсман України Дмитро Лубінець. Фото: Новини Донбасу

У Донецькій області на найбільш гарячих ділянках фронту російські загарбники продовжують просування, наближаючись до Покровська, де аналітики вже охарактеризували ситуацію як «критичну».

До того ж державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити «важкі рішення» щодо подальшої мобілізації військ. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, закликав змінити підхід до призову на військову службу, заохочуючи потенційних військовослужбовців.

Саме тому в суспільстві виникла потреба розв'язати проблему «бусифікації» військовозобов’язаних. Про це сьогодні, 5 грудня 2024 року, у Києві на Міжнародній правозахисній конференції «Десятиліття 2014–2024. Відвойовуючи права людини» розповів Омбудсман України Дмитро Лубінець.

На початку виступу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зазначив, що говорити про перемогу над таким явищем, як «бусифікація», ще зарано.

«По-перше, вчора мій представник у Києві та Київській області коментував інше питання, торкнувшись теми "бусифікації". Проте його слова вирвали з контексту й зробили заголовок, нібито найбільшим досягненням Офісу Омбудсмана є припинення "бусифікації"», – зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Омбудсмана, жодної перемоги поки що немає. На жаль, продовжують надходити звернення від громадян України щодо порушення їхніх прав під час мобілізації.

«Іноді в незаконний спосіб, із застосуванням фізичної сили, українців силоміць затягують у бусики, після чого доставляють до ТЦК і СП. Там у них забирають телефони, не допускають адвокатів. Чи траплялися такі випадки? Так, траплялися. У кожному такому випадку, коли до мене зверталися або коли ми виявляли порушення під час моніторингу медіа, мої місцеві представники терміново виїжджали до ТЦК, щоб захистити права громадян», – зазначив Лубінець.

Уповноважений ВРУ з прав людини також додав, що не завжди вдається зафіксувати порушення прав, але за результатами реакцій Офісу Омбудсмана відкрито велику кількість дисциплінарних внутрішніх проваджень. Після призначення Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони України правозахисникам стало легше комунікувати з представниками ВСП (Військової служби правопорядку).

Крім того, залишаються «проблемні регіони», де в одній області існують ТЦК, які можуть дотримуватися прав громадян України, діючи за законом, а в сусідній області просто «пороблено».

«Мені здається, що це насамперед залежить безпосередньо від обласного керівника ТЦК та СП. Ми почали організовувати круглі столи, запрошуючи керівників правоохоронних органів, ТЦК, представників громадськості та розбираємо випадки під час мобілізації, розробляючи рекомендації», - зазначив Уповноважений ВРУ з прав людини.

На думку Омбудсмана України, чинна система застаріла і її необхідно міняти. Він упевнений, що потрібно зробити акцент на цифровізацію та центри, які безпосередньо залучатимуть наших громадян через контрактну форму.

«Один із найкращих прикладів — це Третя окрема штурмова бригада ЗСУ (3 ОШБр), яка цим займається та показує чудові результати. Також можуть робити й інші військові частини», — сказав український Омбудсман.

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3 ОШБр Офіс Омбудсмана України

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