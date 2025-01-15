Україна та Росія провели перший у 2025 році обмін полоненими: додому повернулися захисники Маріуполя та «Азовсталі»

Повернені із полону українські військові. Фото: особиста сторінка президента України Володимира Зеленського у Телеграм

15 січня Україна та Росія провели обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, в Україну повернулися ще 25 людей.



«Це наші військові та цивільні. Серед них захисники Маріуполя та «Азовсталі», а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Вони мають тяжкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу. Дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою», – зазначив президент.



У пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених – солдати, матроси та сержанти.



Додому повернулися та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. Також Україна змогла забрати поранених військовослужбовців із Курської області.



Крім того, додому повернувся цивільний, якого захопили в Київській області та незаконно утримували росіяни.



Наймолодшому звільненому – 24 роки, найстаршому – 60. Поранені мають втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що свідчить про умови, в яких перебувають українські полонені.

Нагадаємо, що 30 грудня 2024 року Україна та Росія провели великий обмін полоненими у форматі 150 на 150.