Військова допомога від США триває — Зеленський про укази Трампа

США не призупинили військову допомогу Україні. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував підписання лідером США Дональдом Трампом указу про призупинення програми зовнішньої допомоги на 90 днів.



«Щодо обмеження допомоги — я сьогодні ще не готовий про це говорити, я знаю, що є якісь обмеження гуманітарних програм на 90 днів, треба дивитися детально... Я сфокусований на військовій допомозі, її не зупинено», — сказав Зеленський під час пресконференції із президенткою Молдови Маєю Санду.



Як повідомлялося, президент Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, який зупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.



Також адміністрація Дональда Трампа призупинила ухвалення заявок на участь у програмах, які дозволяють іммігрантам тимчасово в'їжджати до США.