Війська РФ вранці атакували Костянтинівку: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські війська у четвер, 30 січня, обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено два житлові будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Пошкоджено 2 приватні будинки в місті Костянтинівці внаслідок ворожої атаки, яку російські окупанти вчинили сьогодні вранці», — зазначив він.





Горбунов додав, що інформація про жертв та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що на Донеччині російська армія за 29 січня вбила одного жителя, крім того, ще поранила 4 цивільних.