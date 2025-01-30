П`ять населених пунктів Покровської громади залишилися без газопостачання

У населених пунктах Покровської громади Донецької області немає газопостачання через пошкоджений магістральний газопровод. Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.
«У зв'язку з пошкодженням магістрального газопроводу внаслідок бойових дій вимушено зупиняється розподіл природного газу в 5 населених пунктах», — йдеться у повідомленні.
Без газопостачання залишились такі населені пункти:
Раніше ми писали, що у місті Покровськ Донецької області досі залишаються близько 7000 осіб.
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