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П`ять населених пунктів Покровської громади залишилися без газопостачання

30 січня 2025, 09:40

П`ять населених пунктів Покровської громади залишилися без газопостачання

У населених пунктах Покровської громади Донецької області немає газопостачання через пошкоджений магістральний газопровод. Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

«У зв'язку з пошкодженням магістрального газопроводу внаслідок бойових дій вимушено зупиняється розподіл природного газу в 5 населених пунктах», — йдеться у повідомленні.

Без газопостачання залишились такі населені пункти:

  • м. Родинське;
  • с. Красний Лиман;
  • с. Степанівка;
  • с. Довга Балка;
  • с. Розкішне.

Раніше ми писали, що у місті Покровськ Донецької області досі залишаються близько 7000 осіб.

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