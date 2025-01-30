П`ять населених пунктів Покровської громади залишилися без газопостачання

У населених пунктах Покровської громади Донецької області немає газопостачання через пошкоджений магістральний газопровод. Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.



«У зв'язку з пошкодженням магістрального газопроводу внаслідок бойових дій вимушено зупиняється розподіл природного газу в 5 населених пунктах», — йдеться у повідомленні.



Без газопостачання залишились такі населені пункти:

м. Родинське;

с. Красний Лиман;

с. Степанівка;

с. Довга Балка;

с. Розкішне.

Раніше ми писали, що у місті Покровськ Донецької області досі залишаються близько 7000 осіб.