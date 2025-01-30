FPV-дрон знищив стоянку мотоциклів РФ у гаражі. Фото: кадр із відео

Український FPV-дрон знищив стоянку російських мотоциклів у гаражі, куди їх сховали окупанти, готуючись до штурму.



«Росіяни готували штурм і сховали мотоцикли в гаражі. Але прилетів FPV-дрон і штурмувати довелося йти пішки. І недалеко. І недовго», - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, українські військові знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин та 17 артилерійських систем, а також знищили 85 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.