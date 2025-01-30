«Шахтар» попрощався з останнім гравцем, який виступав на «Донбас Арені»

Тарас Степаненко виступав за клуб із 2010 року, провів 439 матчів і забив 30 голів. Фото: ФК Шахтар

Тарас Степаненко зіграв свій останній матч за «Шахтар» у грі проти «Боруссії». Він був останнім із нинішнього складу команди, хто виходив на поле «Донбас Арени».



Легендарний півзахисник виступав за клуб із 2010 року, провів 439 матчів, забив 30 голів і завоював 25 трофеїв із «гірниками». ФК «Шахтар» подякував Степаненку за роки, проведені в команді.







«Тарасе, дякуємо тобі за цей неймовірний шлях у складі "Шахтаря"! Дякуємо за зразковий професіоналізм та абсолютну відданість клубу, за справжній "гірницький" характер і менталітет переможця, якими ти надихав партнерів на полі, за кожен зіграний матч, кожну здобуту перемогу й кожен завойований трофей! Ти назавжди вписав своє імʼя в історію ФК "Шахтар" й серця мільйонів уболівальників команди. Бажаємо нових цікавих викликів, великих успіхів і досягнень у подальшій спортивній карʼєрі та в житті!», — йдеться у заяві клубу.



Сам Степаненко також висловив подяку українським уболівальникам за підтримку.



«Наші вболівальники — дуже сильні люди, навіть попри те, що їх розкидало по всьому світу. Хочу сказати вам: ми завжди грали, граємо і будемо грати для вас. Ми пам'ятаємо про вас, навіть якщо не можемо виступати у себе вдома. Дякую за ці роки, що ми пройшли разом. І я кажу лише "до побачення", тому що життя довше, ніж футбольна кар'єра, і ніхто не знає, що чекає попереду. Я ще пограю у футбол, а потім подивимося», - сказав легенда клубу.

Нагадаємо, «Шахтар» поступився «Боруссією» Дортмундом (1:3) у завершальному турі Ліги чемпіонів і завершив виступи в єврокубках цього сезону.