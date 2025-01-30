Затримано офіцерів однієї з військових частин на Донеччині — за розкрадання палива

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та подали підозру трьом офіцерам однієї з військових частин Донецької області, причетним до розкрадання палива.



«Командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону вказували в документах завищені показники використання військовою частиною пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином "надлишки" продавали, а гроші ділили між собою», — йдеться у повідомленні на сайті відомства.



Співробітники бюро задокументували випадки розкрадання палива у період з вересня 2024 року до січня поточного. За інформацією слідства, фігуранти щомісяця продавали не менше 10 тонн палива та мастильних матеріалів. Точний обсяг вкраденого та сума збитків буде встановлено в ході розслідування.



Наразі правоохоронці провели дев'ять обшуків у місцях проживання та службових приміщеннях військових. У ході слідчих дій вилучено кошти, 8 тонн палива, документи, що підтверджують незаконну діяльність, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, банківські картки та чорнові записи.



Організатору злочинної схеми — командиру батальйону матеріального забезпечення, а також двом його спільникам пред'явлено підозру в розкраданні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4) ст. 410 КК України). Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років позбавлення волі.



Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави: для організатора сума склала 908 400 грн, для одного з його спільників — 605 600 грн, для іншого — 423 920 грн.



Розслідування триває, правоохоронці встановлюють додаткові факти протиправної діяльності та коло всіх причетних осіб.