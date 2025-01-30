Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Затримано офіцерів однієї з військових частин на Донеччині — за розкрадання палива

30 січня 2025, 17:00

Затримано офіцерів однієї з військових частин на Донеччині — за розкрадання палива

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та подали підозру трьом офіцерам однієї з військових частин Донецької області, причетним до розкрадання палива.

«Командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону вказували в документах завищені показники використання військовою частиною пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином "надлишки" продавали, а гроші ділили між собою», — йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Співробітники бюро задокументували випадки розкрадання палива у період з вересня 2024 року до січня поточного. За інформацією слідства, фігуранти щомісяця продавали не менше 10 тонн палива та мастильних матеріалів. Точний обсяг вкраденого та сума збитків буде встановлено в ході розслідування.

Наразі правоохоронці провели дев'ять обшуків у місцях проживання та службових приміщеннях військових. У ході слідчих дій вилучено кошти, 8 тонн палива, документи, що підтверджують незаконну діяльність, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, банківські картки та чорнові записи.

Організатору злочинної схеми — командиру батальйону матеріального забезпечення, а також двом його спільникам пред'явлено підозру в розкраданні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4) ст. 410 КК України). Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави: для організатора сума склала 908 400 грн, для одного з його спільників — 605 600 грн, для іншого — 423 920 грн.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють додаткові факти протиправної діяльності та коло всіх причетних осіб.

ТЕГИ

Інше
Крадіжка
Організації
ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:09
В окупованому Луганську знищують трамвайне сполучення – ОВА
08:59
В окупованому Донецьку понад 1000 абонентів залишаються без світла
23:18
Головне за день: Військова допомога США для України припинена? Майже весь центр Покровська зруйновано
22:58
В окупованій Горлівці обстріляно відділення «МНС»
16:11
«Символ окупації»: у Маріуполі на площі загарбники зводять монумент із гербом РФ
15:30
На підприємствах під контролем «ЛНР» накопичилися мільйонні борги із зарплат
13:48
На окупованій Донеччині росіяни заманюють дітей до проросійських організацій, а потім тримають там погрозами — «Жовта стрічка»
11:13
В окупованому Хрустальному на Луганщині загорілося транспортне депо: вогонь знищив автобуси, постраждав водій
08:25
Армія РФ захопила Велику Новосілку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: У РФ презентували «військовий підручник історії». Люди виходять із Покровська пішки
20:11
На окупованій Луганщині жителі кількох міст залишаться без води: це понад 170 000 людей – ОВА
14:44
У Маріуполі почали зникати пенсіонери, а до їхніх квартир заселяються нові власники — Андрющенко
23:00
Головне за день: Росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас. У ГУР спростували слова Буданова
21:38
На окупованій Донеччині «судитимуть» полоненого громадянина Колумбії: він воював у ЗСУ за Красногорівку
17:40
«Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» громадянину Грузії, який в «Азові» обороняв Маріуполь
17:10
На окупованій Донеччині собака ледве не підірвав «волонтера» з Підмосков'я
12:42
Армія РФ готується найближчими днями захопити Торецьк і розпочати наступ на Костянтинівку — ISW
23:00
Головне за день: Росармія атакувала Покровськ та Костянтинівку. Українські сили вразили НПЗ у Рязанській області
17:32
У захопленому Рубіжному немає зв'язку, у місті функціонують телефони — Лисогор
13:10
Навчання в окупації: у школах захоплених міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти
усі новини
19:40
Швеція передасть Україні рекордний пакет допомоги
19:26
У Покровську постраждали троє людей внаслідок обстрілу армії РФ
18:59
Війська РФ скинули авіабомбу на Білицьке: є постраждалі та пошкодження
18:58
Через нестачу техніки РФ вигадує «новинки» для боротьби із ЗСУ
17:59
Удар РФ по Сумах: кількість жертв зросла, у місті оголошено жалобу
17:36
Підтримували окупантів: представників місцевої влади «ДНР» підозрюють у колабораціонізмі
17:07
Начальник МВА відповів, наскільки лінія фронту наблизилася до Костянтинівки
17:00
Затримано офіцерів однієї з військових частин на Донеччині — за розкрадання палива
16:37
Росія стала використовувати «шахеди» зі збільшеною бойовою частиною та шрапнеллю для більшої кількості жертв – ОП
16:17
Росіяни вдарили по новому пологовому будинку в Покровську Донецької області
16:04
Повітряні сили показали знищення російського БПЛА
15:56
В ОВА назвали кількість людей, які залишаються у зоні активних бойових дій на Донеччині
15:35
У Словаччині затримали громадянина України: його підозрюють у скоєнні державного перевороту
15:28
Фінська компанія представила БПЛА з ураженням площі до 2000 кв. м
15:23
На Донеччині ЗСУ взяли в полон колишнього українського військового, який у 2014 році перейшов на бік РФ
14:45
Обстріл Краматорська: у МВА розповіли про стан поранених, серед яких діти
14:35
Внаслідок російського обстрілу Краматорська поранено 13 осіб, у тому числі 2 дитини
14:24
Безпілотник Nemesis вразив російський ЗРК «Тор»
14:00
Росіяни намагаються оточити Покровськ з південно-західного та західного боку: в ОСУВ «Хортиця» розповіли подробиці
13:42
В «Укренерго» спростували інформацію про повернення графіків відключень електроенергії через похолодання
усі новини
ВІДЕО
«Новинки» російського ВПК для боротьби із ЗСУ. Фото: кадр із відео Через нестачу техніки РФ вигадує «новинки» для боротьби із ЗСУ
30 січня, 18:58
Повітряні сили показали знищення БПЛА РФ. Фото: кадр із відео Повітряні сили показали знищення російського БПЛА
30 січня, 16:04
Фінська компанія представила новий ударний БПЛА. Фото: Yle Фінська компанія представила БПЛА з ураженням площі до 2000 кв. м
30 січня, 15:28
Безпілотник Nemesis вразив російський ЗРК «Тор». Фото: кадр із відео Безпілотник Nemesis вразив російський ЗРК «Тор»
30 січня, 14:24
На Покровському напрямку ЗСУ взяли в полон 5 військових РФ. Фото: кадр із відео На Покровському напрямку ЗСУ взяли в полон п'ятьох російських військових
30 січня, 12:15
Прапор України в тилу російських військ у Донецькій області. Фото: кадр із відео Нацгвардійці встановили прапор України в тилу російської армії на Донеччині: відео
30 січня, 11:58

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір