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Чи забирає держава виплати у пенсіонерів-переселенців: Пенсійний фонд нічого не знає

05 лютого 2025, 16:40

Чи забирає держава виплати у пенсіонерів-переселенців: Пенсійний фонд нічого не знає

Чи забирає держава виплати у пенсіонерів-переселенців: Пенсійний фонд нічого не знає

З 1 січня Українська держава має підстави для вилучення виплат з рахунків пенсіонерів-переселенців до державного бюджету. Закон України вiд 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (стаття 40) передбачає таку можливість. Але, як з'ясували «Новини Донбасу», поки закон не має деталей.

У статті 40 Закону йдеться, що за певних обставин вилучатимуть залишки коштів пенсіонерів-ВПО на рахунках «Ощадбанку». Однак, як відповіли у Пенсійному фонді України на запит «Новин Донбасу», «особливостей застосування статті 40 не встановлено».

«Запитувана інформація, яка відповідає критеріям відображення та задокументованості, у Пенсійному фонді України не створювалася», — так у Пенсійному фонді України відповіли виданню на низку питань.

Запитання були такими: «У якої кількості пенсіонерів уже вилучили виплати?». «Чи розроблено механізм відновлення своїх прав та повернення грошей на рахунки пенсіонерів-ВПО?».

 Відповідей на ці запитання у Пенсійному фонді не знайшлося.

Стаття 40 закону про держбюджет зобов'язує «Ощадбанк» перевести залишки коштів на пенсійних рахунках внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду України, якщо ті протягом 12 місяців не знімали готівку, не розраховувалися за покупки і не переказували кошти.

Це стосується пенсіонерів, котрі стали переселенцями до 24 лютого 2022 року.

Також вилучатимуть гроші з рахунків внутрішньо переміщених пенсіонерів, які не пройшли фізичної ідентифікації протягом шести місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися.

Водночас вилучення коштів з рахунків не відбуватиметься, якщо на ці рахунки накладено арешт чи інше обтяження.

Переселенець має особисто звернутися до Пенсійного фонду чи «Ощадбанку», щоб відновити виплати, проте порядок поновлення виплат має затвердити Кабінет Міністрів України.

Нагадаємо, для ідентифікації ВПО могли особисто звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду або до «Ощадбанку». Ще один варіант — авторизація в особистому електронному кабінеті на порталі ПФУ за допомогою «Дія. Підпис».

Наступний варіант — ідентифікація за допомогою відеоконференц-зв'язку. А ті переселенці, які виїхали за кордон, могли звернутися до консульської установи, яка мала видати документ, що фізична особа-отримувач пенсії є живою. Потім цей документ потрібно було надіслати рекомендованим поштовим відправленням до територіального органу ПФУ.

Навесні 2024 року в Україні майже 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб першої хвилі не пройшли ідентифікацію. Їм припинили виплату пенсій.

При цьому, який механізм відновлення пенсійних виплат у ПФУ не відповіли. Як зазначають експерти з організацій, які займаються проблемами переселенців, це можна зробити лише за особистого звернення.

Люди, які перебувають в окупації, фізично не зможуть звернутися до жодних органів на підконтрольних Україні територіях, бо виїхати із захоплених регіонів практично неможливо.

Раніше Кабмін ще на 6 місяців продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам в Україні.

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