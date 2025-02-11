У Костянтинівці затримали наркоторговця з метадоном на продаж

У прифронтовій Костянтинівці поліцейські затримали чоловіка, який збував метадон перевіреним клієнтам. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.
За даними слідства, зловмисник продавав наркотик під час особистих зустрічей, а вартість однієї дози сягала 2000 гривень.
Наразі правоохоронці встановлюють обсяг вилучених наркотиків та можливих спільників. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Краматорську наркомани знайшли притулок в мобільному укритті.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях