У Костянтинівці затримали наркоторговця з метадоном на продаж

У Костянтинівці затримали наркоторговця метадоном. Фото: кадр із відео

У прифронтовій Костянтинівці поліцейські затримали чоловіка, який збував метадон перевіреним клієнтам. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.







За даними слідства, зловмисник продавав наркотик під час особистих зустрічей, а вартість однієї дози сягала 2000 гривень.



Наразі правоохоронці встановлюють обсяг вилучених наркотиків та можливих спільників. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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