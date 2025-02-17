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Після атаки дронів у Краснодарському краї РФ виведено з експлуатації нафтостанцію

17 лютого 2025, 11:52

Після атаки дронів у Краснодарському краї РФ виведено з експлуатації нафтостанцію

Нафтоперекачувальна станція в Краснодарському краї Росії виведена з експлуатації після атаки безпілотників Нафтоперекачувальна станція в Краснодарському краї Росії виведена з експлуатації після атаки безпілотників

У Краснодарському краї РФ після атаки БПЛА виведено з експлуатації нафтоперекачуючу станцію «Кропоткінська» Каспійського Трубопровідного Консорціуму. Про це повідомили у компанії, пише видання ASTRA.

«17 лютого 2025 року нафтотранспортний об'єкт Каспійського Трубопровідного Консорціуму — НПС «Кропоткінська» — зазнав атаки БПЛА. Терористичний удар був завданий сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами. Атака була проведена з інтервалом, з метою не тільки порушити роботу об'єкта, а й призвести до жертв серед оперативного персоналу станції. Потерпілих серед персоналу НПС немає. Оперативними злагодженими діями працівники Консорціуму змогли запобігти загрозі розливу нафти. Для оцінки збитків та визначення часу відновлення працездатності станції на місце виїхала група керівництва на чолі з генеральним директором М.М. Горбанем. Наразі НПС «Кропоткінська» виведено з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз – Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС. НПС «Кропоткінська», яка розташована в Кавказькому районі Кубані, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Російської Федерації. Усі акціонери міжнародного консорціуму, включаючи представників компаній зі США та Європи, повідомлені про терористичну атаку на цивільний об'єкт засобами БПЛА та його результати», — йдеться у релізі.

Раніше цієї ночі був атакований Іллінський НПЗ у Краснодарському краї. Після атаки дронів на нафтопереробному заводі виникла пожежа.

Крім того, джерела видання ASTRA повідомили, що НПЗ «Перший завод» спалахнув після атаки БПЛА в Калузької області Росії в ніч на суботу. «Пошкоджено будівлю пожежної охорони, трубопровід та обладнання на території підприємства», — йдеться у повідомленні.

У ніч на 15 лютого губернатор Калузької області повідомив про пожежу внаслідок атаки на промислове підприємство у Дзержинському районі.

ASTRA з'ясувала, що ціллю атаки став нафтопереробний завод ТОВ «Перший завод» у селищі Полотняний завод. Підприємство атакували щонайменше 12 БПЛА. На території заводу виникло кілька займань, пошкоджено трубопровід, нафтопереробне обладнання та будівлю пожежної охорони. Постраждалих немає.

Як повідомляється на сайті підприємства, ТОВ «Перший завод» — це найбільше нафтохімічне підприємство Калузької області, яке займається переробкою товарної нафти та газоконденсату.

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