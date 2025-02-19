В Україні викрито корупційну схему в оборонній сфері: збитки державі — 246 млн грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розкрили масштабну корупційну схему, пов'язану із розробкою автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «Дзвін». За даними слідства, через ці зловживання держава втратила 246 млн грн, повідомила пресслужба НАБУ.



У рамках розслідування підозри висунуто декільком високопоставленим ексвійськовим та представнику приватного бізнесу:

колишньому заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ (генерал-лейтенанту);

ексначальнику військ зв'язку ЗСУ (генерал-майору);

колишньому начальнику Управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ (полковнику);

директору приватного підприємства, який виступав головним виконавцем контракту.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах).



Слідство встановило, що у 2016 році Міноборони підписало контракт із приватною компанією, яка не мала досвіду у розробці програмного забезпечення. Протягом чотирьох років технічне завдання на систему Дзвін змінювали 13 разів, що призвело до збільшення вартості проєкту на 300 млн грн.



Крім того, без належного обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшила з 4 до 12, що спричинило додаткові витрати — ще 115 млн грн.



Попри суттєві фінансові вкладення, створена система не відповідала заявленим вимогам. Серед виявлених проблем:

несумісність із протоколами НАТО;

відсутність інтеграції коїться з іншими військовими системами;

фактична непрацездатність більшості функцій — із запланованих 200 завдань було реалізовано лише 10.

Під час розслідування детективи зіткнулися із спробами перешкоджати слідчим діям. Фігуранти приховували ключові документи щодо фінансування та розробки проєкту. Після початку розслідування вони намагалися прискорити доопрацювання системи і навіть провели її безплатну модернізацію, проте через фундаментальні помилки в архітектурі повноцінне доопрацювання «Дзвона» виявилося неможливим.



Попри явні недоліки, наприкінці 2022 року систему було офіційно прийнято на озброєння ЗСУ. Щобільше, у 2024 році планувалося надання додаткового фінансування на її доопрацювання замість усунення проблем або відмови від проєкту.



«Це може свідчити не лише про спробу приховати попередні корупційні схеми, а й бажання продовжити їх», — зазначають правоохоронці.



Проведення ключових експертиз у рамках кримінального провадження відбувалося за активної участі міністерства оборони України.



Розслідування продовжується, а правоохоронці мають намір притягнути всіх причетних до відповідальності.