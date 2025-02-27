Армия РФ нанесла удары по Константиновке: есть жертва

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российские войска 27 февраля несколько раз атаковали Константиновку Донецкой области. В результате ударов есть жертва и повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Город Константиновка в очередной раз подвергся серии вражеских атак из различных видов вооружения», — отметил он.





По словам Горбунова, три авиаудара, нанесенные управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по городу, вызвали повреждения фасадов многоквартирных домов, гаражных помещений, легкового автомобиля, микроавтобуса, хозяйственной постройки, фасада завода, православного храма, складского помещения, административного здания, а также линий электросети ДТЭК и газопровода.





Кроме того, в результате очередного удара из ствольной артиллерии, под огонь попали частные дома, повреждены фасады домов и две линии электросети. Один гражданский погиб.



Ранее мы писали, что один человек получил ранения в результате обстрела Краматорска войсками РФ 27 февраля. Пострадал один гражданский.