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РФ ударила по Краматорску: ранен ребенок

07 марта 2025, 08:39

РФ ударила по Краматорску: ранен ребенок

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Алексанр Гончаренко Россияне атаковали Краматорск. Фото: Алексанр Гончаренко

Российская армия в пятницу, 7 марта, обстреляла Краматорск Донецкой области. В результате есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

«Краматорск ночью подвергся вражескому обстрелу — частный сектор и городская инфраструктура», — отметил он.

По предварительной информации, ранения получил ребенок.

Корреспондет«Новостей Донбасса» уточнил, что пострадавшему ребенку 8 лет.

Как отмечается, специалисты продолжаюм устанавливать последствия.

Ранее мы писали, что ночью Краматорск подвергся авиаударам

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