РФ ударила по Краматорску: ранен ребенок

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Алексанр Гончаренко

Российская армия в пятницу, 7 марта, обстреляла Краматорск Донецкой области. В результате есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



«Краматорск ночью подвергся вражескому обстрелу — частный сектор и городская инфраструктура», — отметил он.



По предварительной информации, ранения получил ребенок.



Корреспондет«Новостей Донбасса» уточнил, что пострадавшему ребенку 8 лет.



Как отмечается, специалисты продолжаюм устанавливать последствия.



Ранее мы писали, что ночью Краматорск подвергся авиаударам.