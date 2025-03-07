РФ ударила по Краматорску: ранен ребенок

Российская армия в пятницу, 7 марта, обстреляла Краматорск Донецкой области. В результате есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
«Краматорск ночью подвергся вражескому обстрелу — частный сектор и городская инфраструктура», — отметил он.
По предварительной информации, ранения получил ребенок.
Корреспондет«Новостей Донбасса» уточнил, что пострадавшему ребенку 8 лет.
Как отмечается, специалисты продолжаюм устанавливать последствия.
Ранее мы писали, что ночью Краматорск подвергся авиаударам.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях