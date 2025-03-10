Костянтинівка потрапила під російський обстріл

Вранці 10 лютого російські окупаційні війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині з різних видів озброєння. Про це повідомила міська військова адміністрація.
Зазначається, що удари були здійснені:
Один із ударів припав за межами міста, два інших — по території міста.
«На щастя, внаслідок атаки постраждалих немає. Пошкоджено 3 фасади приватних будинків, лінію електромережі ДТЕК, лінію газопроводу», — йдеться в повідомленні.
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