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Костянтинівка потрапила під російський обстріл

10 березня 2025, 14:28

Костянтинівка потрапила під російський обстріл

Костянтинівка потрапила під російський обстріл

Вранці 10 лютого російські окупаційні війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині з різних видів озброєння. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що удари були здійснені:

  • ударним БПЛА літакового типу «Блискавка-1»,
  • 3 авіаудари ФАБ-250 з модулем УМПК,
  • зі ствольної артилерії калібру 152 мм.

Один із ударів припав за межами міста, два інших — по території міста.

«На щастя, внаслідок атаки постраждалих немає. Пошкоджено 3 фасади приватних будинків, лінію електромережі ДТЕК, лінію газопроводу», — йдеться в повідомленні.

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