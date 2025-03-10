Костянтинівка потрапила під російський обстріл

Вранці 10 лютого російські окупаційні війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині з різних видів озброєння. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що удари були здійснені:

ударним БПЛА літакового типу «Блискавка-1»,

3 авіаудари ФАБ-250 з модулем УМПК,

зі ствольної артилерії калібру 152 мм.

Один із ударів припав за межами міста, два інших — по території міста.

«На щастя, внаслідок атаки постраждалих немає. Пошкоджено 3 фасади приватних будинків, лінію електромережі ДТЕК, лінію газопроводу», — йдеться в повідомленні.