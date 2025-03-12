Сирський: українські війська утримують позиції в Курській області

На скрині кадр, знятий російськими військовими з дрона над Суджею

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в районі Суджі Курської області (РФ) та її околицях продовжуються запеклі зіткнення.



На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що російська армія залучає штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та спецзагонів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, витіснити українські війська з Курської області та перенести бойові дії на територію Сумської та Харківської областей.



«Намагаючись будь-що-будь досягти політичних цілей, ворог вже поніс і продовжує нести на Курщині значні втрати», — підкреслив Сирський.



За його словами, російська авіація завдала безпрецедентної кількості ударів по власній території. В результаті атак місто Суджа виявилося практично зруйнованим.



Сирський зазначив, що головним завданням українського командування залишається збереження життів військовослужбовців. У разі потреби підрозділи ЗСУ проводять маневри на більш вигідні позиції, активно використовуючи безпілотники та артилерію.



Станом на 18 годину 12 березня українські війська відбили вісім штурмових атак противника.



«Попри посилений тиск російсько-північнокорейської армії, триматимемо оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно і необхідно», — заявив головком.



Президент України Володимир Зеленський раніше наголосив, що українське командування в Курській області прагне зберегти якнайбільше життів військовослужбовців.



За даними ресурсу DeepState, бої продовжуються в передмістях Суджі, де російські війська чинять тиск зі сходу і півночі, використовуючи накопичені резерви. Однак заяви про повний відступ ЗСУ із Суджі не відповідають дійсності — на північних та західних околицях міста продовжуються інтенсивні бої.



Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі національного телемарафону, що російські війська роблять спроби витіснити українські підрозділи з Курської області, а також ведуть штурмові дії в Сумській області, але не мають успіху.



З початку Курської операції (з 6 серпня 2024 року) втрати російської армії, за даними ЗСУ, перевищили 54,9 тисячі осіб, з них понад 22,2 тисячі — безповоротні, 31,8 тисяч — санітарні, 942 — полонені. Також знищено або пошкоджено близько 2,1 тисяч одиниць російської техніки, включаючи 90 танків, 654 бойові бронемашини, 5 РСЗВ, 2 системи ППО, 1 літак, 2 вертольоти, 28 одиниць спецтехніки та майже 1,5 тисяч безпілотників.