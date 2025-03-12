Вдень у Дружківці прогриміли три вибухи: є пошкодження

У Дружківці сьогодні лунали вибухи. Ілюстративне фото: Вікіпедія

У Дружківці Донецької області о 15:44 прогриміли три потужні вибухи в житловій забудові, повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

У деяких багатоповерхових будинках одного з мікрорайонів вилетіли шибки.

Повідомляється, що після прильоту у двох мікрорайонах міста зникло світло.

За повідомленням місцевого РЕМ, у зв'язку з пошкодженням електромережі без світла залишаються мікрорайон Машинобудівників.

За непідтвердженою інформацією, прильоти були у районі міського водоканалу.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих та пошкодження.