Вдень у Дружківці прогриміли три вибухи: є пошкодження

У Дружківці Донецької області о 15:44 прогриміли три потужні вибухи в житловій забудові, повідомив кореспондент «Новин Донбасу».
У деяких багатоповерхових будинках одного з мікрорайонів вилетіли шибки.
Повідомляється, що після прильоту у двох мікрорайонах міста зникло світло.
За повідомленням місцевого РЕМ, у зв'язку з пошкодженням електромережі без світла залишаються мікрорайон Машинобудівників.
За непідтвердженою інформацією, прильоти були у районі міського водоканалу.
Наразі немає офіційної інформації про постраждалих та пошкодження.
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