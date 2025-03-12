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Maxar відновлює доступ України до високоякісних супутникових знімків

12 березня 2025, 10:12

Maxar відновлює доступ України до високоякісних супутникових знімків

Після переговорів у Саудівській Аравії відновлюється доступ України до високоякісних супутникових знімків Після переговорів у Саудівській Аравії відновлюється доступ України до високоякісних супутникових знімків

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ України до своїх супутникових знімків. Йдеться про програму Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, які були призначені та зібрані урядом США. Про це повідомляє «Мілітарний» із посиланням на користувачів сервісу.

Після того, як Сполучені Штати Америки зупинили постачання Україні військової допомоги та передачу розвідувальних даних, Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.

Офіційне обґрунтування, яке одержали українські користувачі від адміністрації компанії, було «на адміністративний запит».

Фактично, обмеження доступу стало наслідком рішення адміністрації президента США.

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