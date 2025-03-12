Як завжди, на початку нового модного сезону ми очікуємо на нові колекції улюблених модних брендів. У справжніх поціновувачів особливого стилю бажання замовити Stone Island з'являється ще до того, як бренд представляє свої новинки, адже вони точно знають, що на них чекає щось ексклюзивне і неповторне.

У рекламній кампанії Stone Island Spring-Summer 2025 з'являється Сем Геллайтрі. Він представляє частину колекції Stellina, створену для функціональності та ефективності — куртка з капюшоном із переробленого 3L Gore-Tex. Текстильна поверхня з біонічного поліестеру BIONIC скріплена з довговічною водонепроникною, вітрозахисною та повітропроникною високоефективною мембраною Gore-Tex, а також має нематеріальну внутрішню захисну сітку. Шви проклеєні термострічкою та оброблені речовиною, що не містить PFC.

Колекція Stone Island Stellina

Прямі силуети з акцентом на функції, розроблені для міського використання та завершені маленькою вишитою зіркою як стриманою варіацією на бейджі. У кампанії Spring-Summer '025 Сем Геллайтрі носить куртку 4100081 3L Gore-Tex Made with BIONIC Polyester Face, зовнішній шар якої з'єднаний з водонепроникною, вітрозахисною та дихаючою мембраною з нематеріальною захисною сіткою. Функціональні деталі, такі як каптур з подвійним шнурком та термопроклеєні шви та застібки, посилюють стійкість виробу до погодних умов.

Також у колекції представлені штани, шорти, світшоти та спортивні кофти, футболки та поло, вітровки, парки, кепки та панами. Всі речі виготовлені з інноваційних матеріалів, над якими Stone Island завжди ретельно та сумлінно працює. Колірна гама теж притаманна стилю бренду - стримані зелено-сіро-бежеві тони.

Купити Stone Island в Україні

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Бренд у кіно

У свій час Stone Island представив короткометражний фільм режисера Джеремі Елкіна «Компас усередині», що втілює однойменний маніфест Stone Island. «Компас усередині» — це фільм, в основі якого лежать процес, майстерність, артистизм та спільнота. Він про людей, які носять Stone Island у повсякденному житті, та про ремісників, які виготовляють одяг, втілюючи маніфест Stone Island у життя», — розповідає режисер Джеремі Елкін.

У фільмі «Компас зсередини» знялися члени глобальної спільноти бренду, зокрема режисер Спайк Лі, футболіст Жуан Фелікс, актриса Джоді Тернер-Сміт та дизайнер Германс Ермічс. Фільм, знятий у 15 різних локаціях по всьому світу, перемежується кадрами з фабрик Stone Island у Раваріно, Італія, щоб детально показати унікальний зв'язок між тим, як виготовляється взуття Stone Island, та тим, як його носять.

Stone Island — бренд, який має свій особливий голос, своє обличчя, свою індивідуальність. Це мистецтво моди, яке заслуговує на увагу і викликає захоплення. Зробіть його частинкою свого ексклюзивного стилю.