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Атаки на Покровськ, Мирноград, Костянтинівку та Дружківку: 5 загиблих, 12 поранених

12 березня 2025, 19:23

Атаки на Покровськ, Мирноград, Костянтинівку та Дружківку: 5 загиблих, 12 поранених

Атаки на Покровськ, Мирноград, Костянтинівку та Дружківку: 5 загиблих, 12 поранених

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 12 дістали поранення. Про наслідки розповіли в обласній військовій адміністрації.

Близько 11 години дня 12 березня російські війська завдали удару Покровську. Внаслідок обстрілу загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адміністративну будівлю. Водночас під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про двох загиблих та одного пораненого.

Пізніше приблизно з 15:00 до 16:00 російська авіація скинула 11 авіабомб на Костянтинівку. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, вісім людей отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

Крім того, російська авіація тричі атакувала Дружківку. Внаслідок ударів поранено троє людей, серед них двоє дітей 8 та 9 років. Пошкоджено 32 об'єкти, у тому числі багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток та автомобілі.

Російська армія останнім часом стала активно обстрілювати Костянтинівку та Костянтинівську громаду Донеччини. У зв'язку з цим місцеві жителі стали частіше погоджуватися на евакуацію.

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