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Трамп: США можуть натиснути на Росію, але сподіваються на мирний діалог

12 березня 2025, 20:25

Трамп: США можуть натиснути на Росію, але сподіваються на мирний діалог

Трамп: США можуть натиснути на Росію, але сподіваються на мирний діалог

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.

«Звичайно, ми можемо натиснути. У фінансовому плані ми можемо зробити для Росії речі, які будуть спустошливими. Але я не хочу цього, тому що хочу бачити мир», — сказав Трамп журналістам перед зустріччю з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

Президент США підкреслив, що Росія має сенс піти на перемир'я, оскільки продовження війни приносить їй «багато мінусів».

Він також нагадав, що на відміну від його попередників — Джорджа Буша, Барака Обами та Джо Байдена — під час першого терміну Росія не захоплювала нові території. Крім того, Трамп зазначив, що саме він зупинив «Північний потік-2» і першим надав Україні летальну зброю.

Говорячи про ситуацію в Україні, Трамп назвав досягнуту в Джидді домовленість про 30-денне припинення вогню великим успіхом.

«Ми завершили переговори з Україною. Як ви знаєте, я завжди казав, що вона, можливо, була найскладнішою стороною. Але тепер ми добилися від неї згоди на мир. Подивимося, що буде далі», — зазначив він.

На питання про можливу зустріч із Володимиром Путіним Трамп відповів ухильно, але підтвердив, що представники США вже попрямували до Росії для обговорення питання.

«Повне припинення вогню, якщо воно почне діяти, залежить від Росії. Але у нас добрі стосунки з обома сторонами, насправді. Сподіваюся, ми зможемо переконати Росію вдатися до перемир'я», — заявив американський президент.

«Якщо нам це вдасться, ми пройдемо 80% шляху до завершення цієї жахливої кривавої лазні», — додав він.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс уточнив, що переговори з Москвою продовжуються.

«Ми вважаємо, що перебуваємо у дуже хорошому становищі, коли Україна погодилася на перемир'я. Тепер ми працюватимемо над тим, щоб переконати Росію зробити те саме», — зазначив він.

Підсумовуючи Трамп висловив упевненість, що є шанс повністю припинити війну.

«Ми вже на півдорозі. Якщо ми переконаємо Росію зупинитись, у нас буде повне припинення вогню. І, гадаю, до війни вже ніколи не повернуться», — заявив він.

11 березня між делегаціями України та США відбулися переговори у Саудівській Аравії. З українського боку участь брали голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров та заступник керівника ВП Павло Паліса.

Раніше Україна прийняла пропозицію США про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, але є умова. Також США ухвалили рішення негайно відновити обмін розвідданими та військову допомогу Україні.

Росія уважно вивчає заяви, зроблені за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії, заявив прессекретар голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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