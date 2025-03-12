У зруйнованому Часовому Яру досі залишається понад 180 осіб, евакуація майже неможлива

Станом на 12 березня у місті Часів Яр Донецької області залишаються 184 людини. Евакуація проходить складно, нещодавно вдалося вивести чотирьох людей. Про це повідомив начальник Часовоярської військової адміністрації Сергій Чаус, повідомляє видання «Вільне радіо».



За його словами, вивести цивільних вдалося за допомогою українських військових.



«Окупанти перетворили наше місто на руїну. Але там досі залишилися цивільні, які намагаються виживати в пеклі. Сьогодні хлопці, ризикуючи своїм життям, врятували життя чотирьох мешканців Часів Яру. Зараз ці люди намагаються оговтатися, вони сплять в теплі, п’ють чисту воду, їдять гарячу їжу. Але головне: вони самі себе запитують, чому вони самі сиділи в пеклі? І відповідей люди не знають», — зазначив начальник адміністрації.



Чаус додав, що через активні бойові дії вивезти людей подекуди «практично неможливо».



Щодо гуманітарної ситуації у місті, то жителі продовжують використовувати накопичені запаси.



Раніше ми писали, що 6 березня російські війська спробували прорватися колоною бронетехніки в районі Часового Яру на Донеччині. В атаці брало участь понад 20 одиниць, включаючи бойові машини десанту. Проте спроба виявилася провальною — українська піхота, артилерія та дронові екіпажі дали відсіч супротивникові.