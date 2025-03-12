Дрон ЗСУ знищив російський «Урал» із військовими на борту

Дрон ЗСУ знищив російський «Урал» із військовими. Фото: кадр із відео

Український дрон знищив вантажівку «Урал» із російськими військовими на Запорізькому напрямку. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.



На опублікованих кадрах російський військовий демонструє наслідки удару. За його словами, у момент влучання в кузові перебувало шестеро людей, троє з них загинули одразу.



Зазначається, що антидронова решітка, встановлена на техніці, не врятувала її від знищення. Раніше в Сумській області створили коридор з антидронових сіток.