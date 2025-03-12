Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські війська взяли Суджу в Курській області — DeepState

12 березня 2025, 14:57

Російські війська взяли Суджу в Курській області — DeepState

Суджа Курської області РФ перейшла під контроль російських військ. Карта DeepState Суджа Курської області РФ перейшла під контроль російських військ. Карта DeepState

Збройні сили України залишили Суджу у Курській області Росії. Про це свідчать аналітики українського каналу Deep State.

На карті порталу вказано присутність російської армії, а захід та північ відзначені як сіра зона.

Крім того, ЗС РФ знову контролюють Махнівку, Замостя та Козачу Локню.

У той же час російські Z-канали опублікували кадри російських військових з прапорами з центру Суджі. Фото з'явилися у «Архангелі спецназу»; «військор» ВДТРК Євген Піддубний опублікував відео підняття прапорів.

На фото — семеро людей, які тримають у руках російський прапор, прапор Російської імперії, прапори ВДВ та ПВК «Вагнер». На відео прапор Росії та прапор ВДВ вивішують на площі.

І фото, і відео знято на Радянській площі Суджі, перед Суджанським центральним будинком культури, пише The Insider. Через дорогу знаходиться будівля адміністрації міста.

Весь цей час у Суджі з місцевими жителями перебували щонайменше два строковики, свідчить відео, опубліковане каналом «Два майори». На кадрах видно двох молодих чоловіків, які допомагають пенсіонерам. На питання про те, чи строковики вони, чоловіки відповідають позитивно, а потім називають свої прізвища: Гігін та Маслов.

«Попелу» вдалося встановити особу одного з них — 20-річного єкатеринбуржця Володимира Гігіна. Він вважається зниклим безвісти, востаннє виходив зв'язок 6 серпня.

«Ми бачили, що всі райони, які поступово переходили під контроль російських військ, бралися практично без бою. Те саме й щодо Суджі. Вчора [11 березня] були відеозаписи, що [свідчать про те, що] на східній околиці міста знаходяться російські війська. Сьогодні ми бачимо російські війська вже на протилежній околиці. І знову немає жодних кадрів боїв. Для нас це свідчить про планомірне відступлення українських військ», — сказав він в ефірі «Дождя».

На карті OSINT-спільноти Black Bird Group зазначено, що під контролем України залишається лише західна окраїна Суджі.

Військовий аналітик Ян Матвєєв взагалі прогнозує, що сьогодні ЗСУ можуть повністю вийти з Курської області.

Z-канал «Рибар» пише про те, що найбоєздатніші підрозділи української армії з Курської області вже вивели, а російські військові зараз «зачищають і захоплюють у полон деморалізованих і розсіяних по території членів ТРО (тероборони), які втратили централізоване управління».

Українська сторона поки що офіційно не коментувала ситуацію в Суджі, проте генерала-майора Дмитра Красильникова, який брав участь у наступі ЗСУ на Курську область (і, ймовірно, керував ним), звільнили з посади голови оперативним командуванням «Північ». Як Красильников розповів виданню «Супільне», наказ підписали ще 7 березня, а причини звільнення йому не пояснили.

При цьому обстріл прифронтових районів Курської області триває. Так, під атаку ЗСУ потрапив комбікормовий завод у селі Козирівка Великосолдатського району, внаслідок чого загинули четверо людей, повідомив губернатор Олександр Хінштейн. Ще двоє людей постраждали, зруйновано будівлю одного з цехів, пошкоджено майно.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Курська область DeepState просування війск рф Суджа
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:21
У Криму студентів змушують здавати кров для армії РФ
15:30
«ЛНР» змінила ще одного «міністра»
14:24
В окупованому Шахтарську сталася аварія за участю військових вантажівок
23:00
Головне за день: Тимчасовий режим тиші. Масштабна атака дрона на РФ
16:07
Жителя Ялти засуджено на 24 роки у справі про замах на ексдепутата Ради Царьова
12:57
Окупований Іловайськ частково знеструмлений
08:50
Окупанти посилюють репресії проти проукраїнських громадян у Луганську
23:00
Головне за день: Ситуація у Курській області. Прогнози напередодні зустрічі у Саудівській Аравії
17:52
При обстрілі окупованої Горлівки поранено двох цивільних
13:00
Росія відкриває новий «виш» для підготовки окупантів на ТОТ
10:40
Командування 70 МСП РФ приховує скарги військових у Запорізькій області
22:00
Головне за день: США не відновлять допомогу після підписання угоди. Атака по Дружківці
22:00
Головне за день: 11 загиблих у Добропіллі. Бої за російську Суджу
16:43
Автобусні рейси з Петербурга до окупованого Маріуполя скасовують через низький попит
23:00
Головне за день: Масовий удар по енергетиці. Окупанти заарештовують мешканців Луганщини
18:32
В Луганську окупанти ув'язнили місцеву жительку до колонії на 10 років
16:43
На Луганщині окупанти судитимуть 21-річного хлопця: його звинувачують у «шпигунстві для спецслужб України»
15:12
До тривалого ув'язнення засудили солдатів РФ, які зарізали та підірвали дівчину в окупованому Луганську
12:40
У Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку
10:50
У Бердянську окупанти спалили архіви з реєстрами власності
усі новини
19:11
Новинки від Stone Island (реклама)
18:32
США ведуть переговори з Москвою: Трамп підтвердив відправлення делегації
18:19
Проблема з водопостачанням: у Маріуполі з кранів тече іржава вода
17:42
У мережі з'явився фейк про самогубство Гіркіна в колонії — його швидко спростували
17:37
Вдень у Дружківці прогриміли три вибухи: є пошкодження
17:12
У зруйнованому Часовому Яру досі залишається понад 180 осіб, евакуація майже неможлива
17:01
Нацполіція: теракт в Івано-Франківську вчинили підлітки, завербовані через Telegram
16:50
Удар по НПС «Новозибков» пошкодив насосний зал і диспетчерську
16:49
Російські війська просунулися на Покровському та Новопавлівському напрямах – DeepState
16:49
Через сильні обстріли заявок на евакуацію з Костянтинівки побільшало
16:30
Зеленський про зустріч із Трампом: «Не чув про запрошення, але розраховую на позитивний результат»
16:21
У Криму студентів змушують здавати кров для армії РФ
16:08
«Бої продовжуються на околицях міста»: у DeepState розповіли про ситуацію в Суджі
15:58
Евакуація в Золотій Балці: поліція вивезла поранену жінку і тіло її сина
15:30
«ЛНР» змінила ще одного «міністра»
14:57
Російські війська взяли Суджу в Курській області — DeepState
14:47
Українська армія майже повністю вийшла з Суджі у Курській області – DeepState
14:44
Дрон ЗСУ знищив російський «Урал» із військовими на борту
14:25
Росія збільшує виробництво ракет «Іскандер» — дослідження
14:24
В окупованому Шахтарську сталася аварія за участю військових вантажівок
усі новини
ВІДЕО
Проблема з водопостачанням: у Маріуполі з кранів тече іржава вода Проблема з водопостачанням: у Маріуполі з кранів тече іржава вода
12 березня, 18:19
У Дружківці сьогодні лунали вибухи. Ілюстративне фото: Вікіпедія Вдень у Дружківці прогриміли три вибухи: є пошкодження
12 березня, 17:37
Поліція евакуювала із Золотої Балки поранену жінку. Фото: кадр із відео Евакуація в Золотій Балці: поліція вивезла поранену жінку і тіло її сина
12 березня, 15:58
Суджа Курської області РФ перейшла під контроль російських військ. Карта DeepState Російські війська взяли Суджу в Курській області — DeepState
12 березня, 14:57
Дрон ЗСУ знищив російський «Урал» із військовими. Фото: кадр із відео Дрон ЗСУ знищив російський «Урал» із військовими на борту
12 березня, 14:44
У Шахтарську аварія. Фото: ТГ-канал В окупованому Шахтарську сталася аварія за участю військових вантажівок
12 березня, 14:24
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір