Російські війська взяли Суджу в Курській області — DeepState

Суджа Курської області РФ перейшла під контроль російських військ. Карта DeepState

Збройні сили України залишили Суджу у Курській області Росії. Про це свідчать аналітики українського каналу Deep State.

На карті порталу вказано присутність російської армії, а захід та північ відзначені як сіра зона.

Крім того, ЗС РФ знову контролюють Махнівку, Замостя та Козачу Локню.

У той же час російські Z-канали опублікували кадри російських військових з прапорами з центру Суджі. Фото з'явилися у «Архангелі спецназу»; «військор» ВДТРК Євген Піддубний опублікував відео підняття прапорів.

На фото — семеро людей, які тримають у руках російський прапор, прапор Російської імперії, прапори ВДВ та ПВК «Вагнер». На відео прапор Росії та прапор ВДВ вивішують на площі.

І фото, і відео знято на Радянській площі Суджі, перед Суджанським центральним будинком культури, пише The Insider. Через дорогу знаходиться будівля адміністрації міста.

Весь цей час у Суджі з місцевими жителями перебували щонайменше два строковики, свідчить відео, опубліковане каналом «Два майори». На кадрах видно двох молодих чоловіків, які допомагають пенсіонерам. На питання про те, чи строковики вони, чоловіки відповідають позитивно, а потім називають свої прізвища: Гігін та Маслов.

«Попелу» вдалося встановити особу одного з них — 20-річного єкатеринбуржця Володимира Гігіна. Він вважається зниклим безвісти, востаннє виходив зв'язок 6 серпня.

«Ми бачили, що всі райони, які поступово переходили під контроль російських військ, бралися практично без бою. Те саме й щодо Суджі. Вчора [11 березня] були відеозаписи, що [свідчать про те, що] на східній околиці міста знаходяться російські війська. Сьогодні ми бачимо російські війська вже на протилежній околиці. І знову немає жодних кадрів боїв. Для нас це свідчить про планомірне відступлення українських військ», — сказав він в ефірі «Дождя».

На карті OSINT-спільноти Black Bird Group зазначено, що під контролем України залишається лише західна окраїна Суджі.

Військовий аналітик Ян Матвєєв взагалі прогнозує, що сьогодні ЗСУ можуть повністю вийти з Курської області.

Z-канал «Рибар» пише про те, що найбоєздатніші підрозділи української армії з Курської області вже вивели, а російські військові зараз «зачищають і захоплюють у полон деморалізованих і розсіяних по території членів ТРО (тероборони), які втратили централізоване управління».

Українська сторона поки що офіційно не коментувала ситуацію в Суджі, проте генерала-майора Дмитра Красильникова, який брав участь у наступі ЗСУ на Курську область (і, ймовірно, керував ним), звільнили з посади голови оперативним командуванням «Північ». Як Красильников розповів виданню «Супільне», наказ підписали ще 7 березня, а причини звільнення йому не пояснили.

При цьому обстріл прифронтових районів Курської області триває. Так, під атаку ЗСУ потрапив комбікормовий завод у селі Козирівка Великосолдатського району, внаслідок чого загинули четверо людей, повідомив губернатор Олександр Хінштейн. Ще двоє людей постраждали, зруйновано будівлю одного з цехів, пошкоджено майно.