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G7 загрожує Росії санкціями, якщо вона відмовиться припиняти вогонь

14 березня 2025, 17:39

G7 загрожує Росії санкціями, якщо вона відмовиться припиняти вогонь

G7 попередили Росію про посилення санкцій Фото: відкриті джерела G7 попередили Росію про посилення санкцій Фото: відкриті джерела

Країни «Великої сімки» попередила Росію про нові санкції, якщо не буде досягнуто згоди про припинення вогню. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Члени G7 наголосили на необхідності надійних «механізмів безпеки» для забезпечення припинення вогню між Україною та Росією.

«Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і повністю його дотримуючись», — йдеться в остаточному проєкті заяви країн G7.

За словами офіційних осіб G7, проєкт, схвалений високопоставленими дипломатами, все ще потребує схвалення міністрів.

«Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних та надійних домовленостей у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати та захищатися від будь-яких відновлених актів агресії», — заявили вони.

Зазначимо, що до складу G7 входять Франція, США, Канада, Японія, Велика Британія, Італія, Німеччина.

Нагадаємо, що 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між українською та американською делегаціями, за результатами яких Київ ухвалив пропозицію Вашингтона про негайне введення 30-денного режиму припинення вогню.

13 березня Путін натякнув, що може виставити умови, за яких Росія піде на 30-денне перемир'я.

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