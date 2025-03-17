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США вийдуть з міжнародної групи із притягнення Росії до відповідальності за вторгнення — NYT

17 березня 2025, 09:02

США вийдуть з міжнародної групи із притягнення Росії до відповідальності за вторгнення — NYT

Будівля Агентства Європейського Союзу зі співробітництва у сфері кримінального правосуддя. Фото: Вікіпедія Будівля Агентства Європейського Союзу зі співробітництва у сфері кримінального правосуддя. Фото: Вікіпедія

Сполучені Штати Америки вирішили вийти з Міжнародного центру із притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії в Україні, повідомили американському виданню The New York Times джерела.

Це, напевно, перший випадок повного виходу Вашингтона з міжнародної ініціативи щодо притягнення Москви до відповідальності за вторгнення.

Про вихід США з ініціативи європейських урядовців поінформував американський мін'юст, пише NYT. Очікується, що співробітники та керівництво Агентства Європейського Союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя (Євроюст, на його основі створено центр) отримають повідомлення електронною поштою у понеділок, сказали джерела газети.

Американська адміністрація пояснила це рішення необхідністю перерозподілу ресурсів, повідомили співрозмовники журналістів.

Рішення про вихід із ініціативи стало черговим свідченням того, що адміністрація Дональда Трампа відходить від наміру притягнути Володимира Путіна до відповідальності за злочини проти українців, пише NYT.

Центр був створений у 2023 році для притягнення до відповідальності керівництва Росії, а також її союзників Білорусі, Північної Кореї та Ірану до відповідальності за злочин, який визначається як агресія, яка порушує міжнародний суверенітет іншої країни та не є самообороною.

США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з ним: Вашингтон направив до Гааги старшого прокурора мін'юсту для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Також США скоротили обсяг робіт, які виконує Група з військових злочинів (відома як WarCAT, створена на базі мін'юсту США), пише NYT. Це об'єднання має координувати роботу американського міністерства щодо притягнення росіян до відповідальності за військові злочини під час війни в Україні.

Під час президентства Джо Байдена група допомагала перевантаженим українським прокурорам, а в 2023 році вперше в США застосувала закон про військові злочини, щоб звинуватити чотирьох росіян у тортурах американця в Херсонській області, зазначає газета.

Представник Мін'юсту США не відповів на запит NYT.

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