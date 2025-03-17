Одна людина загинула і одна постраждала внаслідок обстрілу Донеччини за добу

Російська армія минулої доби, 16 березня, вбила одного цивільного в Мирнограді Донецької області. Ще одна людина у Сіверську постраждала від рук окупантів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 16 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Мирнограді», — зазначив він.
Крім того, за словами Філашкіна, ще одна людина отримала поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3107 осіб, отримали поранення — 6834. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що окупаційні війська минулої доби, 16 березня, здійснили обстріл Покровська Донецької області. Є пошкодження.
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