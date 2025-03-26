Через артилерійський обстріл Покровська загинула людина

Російські війська у вівторок, 15 березня, кілька разів обстріляли Покровськ на Донеччині. Внаслідок удару загинула людина. Про це повідомили у пресслужбі Покровської МВА.



«О 13:30 внаслідок артилерійського обстрілу північної частини Покровська загинула одна людина», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що пошкоджено два приватні будинки.



Крім того, о 13:00 РФ двічі атакувала місто. Так, стався обстріл центральної частини Покровська, пошкоджено багатоквартирний будинок. Також за допомогою дрона загарбники вдарили по приватному сектору північної частини міста. Пошкоджено легковий автомобіль.



Також до відділу Контактного центру надійшло повідомлення про обстріл багатоповерхівки мікрорайону «Лазурний» та пошкодження житлового будинку у приватному секторі міста. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що в ніч на 26 березня Росія атакувала Україну 117 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів з міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Охтарськ та мису Чауда в окупованому Криму.