Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини понад 20 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 25 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередач. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Покровську загинула людина, пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і автівку.





Краматорський район. У Новопавлівці Новодонецької громади зруйновано адмінбудівлю. У Куртівці Дружківської громади 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено приватні будинки і автомобілі. У Костянтинівці пошкоджено 48 приватних будинків, 3 лінії електропередач, 2 газогони і авто. У Плещіївці Іллінівської громади поранено 2 людини.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 20 будинків.



Раніше ми писали, що в ніч на 26 березня Росія атакувала Україну 117 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів з міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Охтарськ та мису Чауда в окупованому Криму.