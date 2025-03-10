Завершено розслідування справ нардепа Бондаря і співробітника СБУ Шила

Нардеп Бондар і співробітник СБУ Шило. Фото: Новіков

НАБУ і САП завершили розслідування щодо народного депутата Сергія Бондаря і співробітника СБУ Олександра Шила. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.



Слідство відкрило матеріали стороні захисту в межах трьох епізодів справи. Перший епізод стосується закупівлі кабельної продукції для «Укрзалізниці». Підозрюваними є нардеп Бондар, співробітник СБУ Шило, підприємець Володимир Котляр і низка інших осіб.



Другий епізод пов'язаний із закупівлею трансформаторів. Серед підозрюваних значаться Шило, його колишній підлеглий Ковалюк, ексчиновник «Укрзалізниці» Онисимюк та інші.



Третій епізод стосується легалізації понад 159 млн грн, у якій обвинувачується Шило. За даними слідства, він спрямував кошти на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг «салонів краси».



Крім того, він придбав елітну житлову та комерційну нерухомість. Тепер захист підозрюваних може ознайомитися з матеріалами справи перед передачею до суду.

Раніше в Україні було викрито корупційну схему в оборонній сфері, де збитки державі склали 246 млн грн.