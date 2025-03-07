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САП вимагає конфіскувати майно одеських митників, але вони його вже продали

07 березня 2025, 13:00

САП вимагає конфіскувати майно одеських митників, але вони його вже продали

САП вимагає конфіскувати майно сім'ї одеських митників. Фото: Олег Новіков / телеграм САП вимагає конфіскувати майно сім'ї одеських митників. Фото: Олег Новіков / телеграм

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов про конфіскацію майна сім'ї одеських митників. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

Проаналізувавши фінансовий стан сім'ї, у САП дійшли висновку, що Гринчишини не могли придбати певні активи через законні доходи.

У позові фігурують колишній начальник Одеської митниці й нинішній начальник відділу митного оформлення №2 митного поста «Одеса-порт» Сергій Гринчишин, його дружина Галина Гринчишина (головний державний інспектор Одеської митниці) та їхній син Сергій Гринчишин-молодший (заступник голови Обухівської районної ради Київської області).

САП вимагає конфіскувати майно на суму 8,5 млн грн, зокрема:

  • квартиру в Одесі (103,8 кв. м);
  • квартиру в Києві (105,5 кв. м);
  • автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid 2018 року випуску.

Однак, за даними прокуратури, подружжя встигло продати ці активи після початку перевірки. У зв'язку з цим прокурор наполягає на стягненні їхньої вартості.

Суд уже наклав арешт на наступне майно сім'ї:

  • квартиру 135,1 кв. м і житловий будинок 284,6 кв. м подружжя Гринчишиних;
  • квартиру 76,6 кв. м їхнього сина.

Розгляд справи триває. Нагадаємо, ексначальнику військ зв'язку ЗСУ призначили заставу у 2 млн грн.

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