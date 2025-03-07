САП вимагає конфіскувати майно одеських митників, але вони його вже продали

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов про конфіскацію майна сім'ї одеських митників. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.
Проаналізувавши фінансовий стан сім'ї, у САП дійшли висновку, що Гринчишини не могли придбати певні активи через законні доходи.
У позові фігурують колишній начальник Одеської митниці й нинішній начальник відділу митного оформлення №2 митного поста «Одеса-порт» Сергій Гринчишин, його дружина Галина Гринчишина (головний державний інспектор Одеської митниці) та їхній син Сергій Гринчишин-молодший (заступник голови Обухівської районної ради Київської області).
САП вимагає конфіскувати майно на суму 8,5 млн грн, зокрема:
Однак, за даними прокуратури, подружжя встигло продати ці активи після початку перевірки. У зв'язку з цим прокурор наполягає на стягненні їхньої вартості.
Суд уже наклав арешт на наступне майно сім'ї:
Розгляд справи триває. Нагадаємо, ексначальнику військ зв'язку ЗСУ призначили заставу у 2 млн грн.
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